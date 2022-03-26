ВСУ наносят сокрушительные потери оккупантам на Донецком и Луганском направлениях

Вооруженные Силы Украины активно отражают атаки врага. Наши защитники наносят оккупантам существенные потери.

ВСУ наносят российским военным огневые поражения и удерживают ранее определенные оборонительные рубежи. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 марта.

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Отраженный враг на восточных направлениях

Нашей военные отбили все вражеские атаки на Донецком и Луганском направлениях. ВСУ смогли уничтожить:

8 танков;

17 единиц бронированной техники;

11 единиц автомобильной техники;

примерно 170 человек.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили 3 самолета и 3 вражеских беспилотника.

Работа воздушных сил ВСУ

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, за 25 марта группировка Воздушных сил ВСУ уничтожило 12 воздушных целей оккупантов:

3 самолета;

3 беспилотника;

5 крылатых ракет.

"Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительных ракетно-бомбовых ударов по колоннам техники и скоплениях войск оккупантов", – также говорится в сообщении.

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