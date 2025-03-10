ВСУ нашли способ нейтрализовать российские КАБы, – The Telegraph

В сентябре 2024 года Россия за неделю атаковала Украину рекордным количеством авиабомб – более 900 КАБов вдоль линии фронта с Украиной протяженностью 1500 километров. Авиабомбы наносили сокрушительные разрушения, однако сейчас почти неэффективны, ведь ВСУ нашли способ противодействия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Как ВСУ противодействуют КАБам

В СМИ отмечают, что для России авиабомбы были "чудо-оружием", ведь они наносили удары по важным целям в прифронтовых территориях. Однако сейчас КАБы оказались неэффективным оружием, ведь украинские защитники нашли путь к противодействию.

Так, российский телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что ВСУ "насытили" линию фронта препятствиями для КАБов. Эти средства полностью блокируют навигационные системы планирующих авиабомб.

"Все спутниковые системы коррекции вышли из чата", – жаловался оккупант.

Впрочем, это не означает, что Россия больше не использует на фронте авиабомбы. Однако теперь КАБы падают в полях, не долетев до целей. Оккупанты жалуются, что теперь нужно 16 авиабомб, чтобы поразить цель.

Журналисты напоминают, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что возможности "заглушить" КАБы нет. Эксперт по оружию Том Визингтон также придерживался мнения, что российские авиабомбы невозможно заглушить. По его словам, КАБы должны были быть разработаны и оснащены глобальной навигационной системой, которая получает зашифрованный сигнал и должна быть устойчивой к помехам.

Это означает, что либо российские планирующие бомбы были настолько плохо разработаны, что они чувствительны к помехам, или Украина нашла способы преодолеть защиту, встроенную в оружие. Учитывая, что Россия успешно использовала авиабомбы в течение нескольких месяцев, скорее всего, говорится о втором варианте,

– считают журналисты The Telegraph.

Ранее в Воздушных силах сообщили о сбивании КАБ в Запорожской области. Это был не первый случай сбивание КАБа, но метод поражения не сообщали.