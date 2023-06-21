На Юге ВСУ закрепляются на занятых рубежах – в Генштабе доложили о ситуации на фронтах

Украинские защитники продолжают выгрызать каждый метр нашей земли у врага. Наше контрнаступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях фронта.

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает 24 Канал.

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По его информации, за прошедшие сутки Силы обороны наступали на трех направлениях:

Новоданиловка - Работино;

Вольное Поле – Макаровка;

Малая Токмачка – Вербовое.

Украинские военные имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сосредотачивает усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск,

– сказал Ковалев.

Оккупанты применяют резервы и пытаются восстановить утраченное положение. Но ВСУ продолжают сдерживать их на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои, по словам Андрея Ковалева, — на Лиманском направлении в районе Ямполевки, Торского Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанес 83 авиационных и более 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Украинское контрнаступление продолжается

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Юге на нескольких направлениях продолжается наступление.

Там все происходит по плану, установленному военными. Там есть определенные продвижения по всем направлениям, где движутся наши военные. Но враг просто так не будет сдавать занятые позиции, и потому продолжаются ожесточенные бои и очень мощное сражение,

– добавила она.

По ее словам, мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед.