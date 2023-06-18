Россия во время контрнаступления ВСУ терпит самые высокие потери с момента пика битвы за Бахмут, – Британия

В Донецкой и Запорожской области ведутся ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Во время боев Россия несет серьезные потери.

Самые интенсивные бои идут в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. На всех этих направлениях Украина продолжает проводить наступательные операции и добилась небольших успехов.

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Украина добивается успеха во время контрнаступления

На Юге российские войска проводят относительно эффективные оборонительные операции.

Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте,

– говорится в сообщении британской разведки.

ВСУ наступают на трех направлениях

В обзоре ISW говорится, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и 13 июня достигли ограниченных территориальных успехов.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута.

Маляр также сообщила, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на 500 – 1000 метров вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.

Украинские военные освободили более 100 квадратных километров

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что с начала контрнаступательных операций украинские войска освободили более 100 квадратных километров территории.

Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин 13 июня даже заявил, что, по его оценкам, украинские силы, вероятно, освободили более 100 квадратных километров.

Российские источники утверждают, что в ночь с 12 на 13 июня украинские силы продолжили наземные атаки юго-западнее Орехово и к югу от Гуляйполя на западе Запорожской области.

Чтобы сорвать украинские контрнаступательные операции, российские войска регулярно разрушают небольшие дамбы в локальных районах на Юге Украины.