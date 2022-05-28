ВСУ наступали на Юге: россияне понесли потери и перешли в оборону на невыгодных рубежах

Украинские воины очень активно бьют россиян на Юге нашего государства. Там Вооруженные Силы Украины производили наступление на врага.

Такие действия нашей армии оказались успешными. Новости о ситуации на фронте сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Обстрелы гражданской инфраструктуры

Захватчики продолжают свои циничные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине.

Генштаб подтверждает, что очередные обстрелы от российских оккупантов были на Новопавловском и Запорожском направлениях. Речь идет о районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других.

Также вражеская авиация российской армии действовала вблизи Ольговского.

Потери и отступление россиян

Силы обороны Украины действовали настолько эффективно и отважно, что враг понес значительные потери и отступил. Отошли российские оккупанты в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

На Южнобужском направлении российские захватчики сосредотачивают свои основные силы на том, чтобы удержать занятые рубежи. Также пытаются изо всех сил оборудовать фортификационно свои позиции третьего рубежа обороны.

Но опять же из-за наступательных действий наших отважных подразделений враг понес потери и занял оборону на абсолютно невыгодных для него рубежах.

Что происходит на фронте

В последние дни россияне на Востоке усилили свое наступление. Очень тяжелые бои продолжаются на Донбассе. Генштаб подтвердил данную информацию. В частности, там говорят об активном наступлении именно на Донецком направлении. Наших военных россияне обстреливают из разнообразного наиболее тяжелого оружия. Поэтому мы ожидаем от союзников большего и более быстрого снабжения тех видов вооружения, которые они нам обещали.

На Юге российские оккупанты продолжают совершать террор в отношении мирного населения Украины. Людей угоняют и обворовывают. При этом они напрасно надеются, что у них получится там остаться надолго. Потому и укрепляют рубежи своей обороны. Для этого они запустили цементные фабрики и срывают плиты с дорог. Но все это бесполезно, ведь ВСУ придут и выгонят их.

А вот 27 мая для российских оккупантов на Юге было не слишком приятным. Ведь за эти сутки наши защитники нанесли врагу огромные потери. Наш украинский истребитель МиГ-29 сбил российский истребитель Су-35. Перед этим ликвидировали вражескую ротно-тактическую группу. Но и это не все: украинские воины еще сбивали вражеские вертолеты, БПЛА, танки и прочее.

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