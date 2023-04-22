ВСУ навсегда "посадили" вражеский Ми-24 и сразу 4 беспилотника

Украинские воины 22 апреля успешно "приземлили" сразу 5 вражеских воздушных целей. Речь идет о вертолете и 4 беспилотниках.

Наши защитники и защитницы сбили вражеский вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Что еще украинские защитники отправили в ад

О судьбе экипажа российского вертолета в Генштабе не уточнили. Также неизвестно, на каком направлении наши воины пополнили статистику вражеских потерь в авиации. Однако приятный факт остается фактом.

Кроме вертолета, ВСУ отправили в ад 4 дрона:

2 разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Zala");

2 дрона-камикадзе "Ланцет".

Потери врага в войне

Каждый день украинские воины дают мощный отпор врагу и наносят ему колоссальные потери. По состоянию на 22 апреля 2023 года с начала вторжения наши защитники и защитницы успешно ликвидировали и уничтожили:

около 185 730 захватчиков;

3 672 танка;

7 130 боевых бронированных машин;

2 832 артиллерийские системы;

539 реактивных систем залпового огня;

308 самолетов;

293 вертолета;

2 398 БПЛА оперативно-тактического уровня;

911 крылатых ракет;

18 кораблей и катеров;

5 718 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

337 единиц специальной техники.

Важно! Наши воины ежедневно уничтожают врага, однако защитникам и защитницам постоянно необходима наша поддержка. Сейчас Благотворительный Фонд 24 собирает на монокуляр и авто для 28-й бригады, которая защищает Украину на Бахмутском направлении. Цель сбора – 380 тысяч гривен. Большую часть суммы уже удалось собрать, но без вашей помощи сбор закрыть не удастся. Вы можете присоединиться к сбору, задонатив на:

Монобанку;

на карту 5375 4112 0523 6677;

Помните: каждая гривна – важна!