ВСУ навсегда "посадили" вражеский Ми-24 и сразу 4 беспилотника

22 апреля 2023, 20:46
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские воины 22 апреля успешно "приземлили" сразу 5 вражеских воздушных целей. Речь идет о вертолете и 4 беспилотниках.

Наши защитники и защитницы сбили вражеский вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Что еще украинские защитники отправили в ад

О судьбе экипажа российского вертолета в Генштабе не уточнили. Также неизвестно, на каком направлении наши воины пополнили статистику вражеских потерь в авиации. Однако приятный факт остается фактом.

Кроме вертолета, ВСУ отправили в ад 4 дрона:

  • 2 разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Zala");
  • 2 дрона-камикадзе "Ланцет".

Потери врага в войне

Каждый день украинские воины дают мощный отпор врагу и наносят ему колоссальные потери. По состоянию на 22 апреля 2023 года с начала вторжения наши защитники и защитницы успешно ликвидировали и уничтожили:

  • около 185 730 захватчиков;
  • 3 672 танка;
  • 7 130 боевых бронированных машин;
  • 2 832 артиллерийские системы;
  • 539 реактивных систем залпового огня;
  • 308 самолетов;
  • 293 вертолета;
  • 2 398 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 911 крылатых ракет;
  • 18 кораблей и катеров;
  • 5 718 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 337 единиц специальной техники.

Важно! Наши воины ежедневно уничтожают врага, однако защитникам и защитницам постоянно необходима наша поддержка. Сейчас Благотворительный Фонд 24 собирает на монокуляр и авто для 28-й бригады, которая защищает Украину на Бахмутском направлении. Цель сбора – 380 тысяч гривен. Большую часть суммы уже удалось собрать, но без вашей помощи сбор закрыть не удастся. Вы можете присоединиться к сбору, задонатив на:

Помните: каждая гривна – важна!

Автор: Іван Магуряк