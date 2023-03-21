Зафиксировано, что у захватчиков есть недостаток бронированных машин БМП-1. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Череватого, на Лимано-Купянском направлении террористы больше используют бронетехнику – это советская или российская техника. Среди них – БМП-3 и БМП-2.

Замечено, что у них нехватка БМП-1. Из новейшего используют баражирующие боеприпасы "Ланцет". Сейчас наши военные решают, как противодействовать этому вооружению,

– рассказал представитель Восточной группировки ВСУ.

К тому же Череватый добавил, что за минувшие сутки украинским защитникам удалось сжечь вражескую боевую машину пехоты, миномет "Васильок" и беспилотник "Стриж". В предыдущие дни были ликвидированы танки Т-72, а также новейшие Т-80 и Т-90.

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