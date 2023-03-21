Наразі зафіксовано, що у загарбників є нестача броньованих машин БМП-1. Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Череватого, на Лимано-Куп’янському напрямку терористи більше використовують бронетехніку – це радянська або російська техніка. Серед них – БМП-3 та БМП-2.

Помічено, що в них нестача БМП-1. З новітнього використовують баражуючі боєприпаси "Ланцет". Зараз наші військові вирішують, як протидіяти цьому озброєнню,

– розповів речник Східного угрупування ЗСУ.

До того ж Череватий додав, що за минулу добу українським захисникам вдалося спалити ворожу бойову машину піхоти, міномет "Васильок" та безпілотник "Стриж". У попередні дні ліквідували танки Т-72, а також новітні Т-80 і Т-90.

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