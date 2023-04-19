Объявят ли ВСУ о начале контрнаступления: в Минобороны назвали важную деталь

Анна Маляр заявила, что ВСУ не будет объявлять о начале контрнаступления. В то же время наступательные действия уже проводятся.

Деталай о контрнаступлении по понятным причинам не будут объявлены. В то же время Кирилл Буданов ранее заметил: "это будет быстро".

Обратите внимание Мероприятие готовится к всевозможным шагам Путина в ответ на контрнаступление ВСУ, - The Guardian

Заместитель министра обороны Маляр подчеркнула, что дата контрнаступления не будет объявлена. Планы ВСУ в публичном пространстве обсуждать не имеют права.

Это планы Вооруженных сил, которые мы не имеем права в публичном пространстве обсуждать, в том числе и сами военные их не обсуждают.

– подчеркнула Маляр.

Кроме того, заместитель министра обороны Маляр подчеркнула, что контрнаступательные действия уже продолжаются. Речь идет об огромном комплексе различных действий и мероприятий. Украинские защитники и защитницы их осуществляют.

"Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным. Но все это вместе можно называть мерами контрнаступательных действий", - подчеркнула Маляр.

В частности, ими могут считать успешную оборону Бахмута. ВСУ успешно останавливают там российских захватчиков.