Высадка на островах Днепра – риск, который мы не можем себе позволить – ОК "Юг"

В ВСУ просят информационной тишины по военным операциям наших военных. В частности, это касается действий Вооруженных сил на левобережье Днепра.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, чрезмерный информационный шум может помешать успешному проведению военных операций ВСУ.

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Провокации россиян

Недавно появилась информация, что Вооруженные Силы Украины будто бы закрепились на островах, которые идут к западу от реки Днепр и отбили оттуда врага. Такие вбросы очень вредят проведению военных операций.

Это оказывает психологическое влияние на население на оккупированных на деоккупированных территориях. Также очень существенно разбурит врага. Хотя многие вбросы идут именно с враждебной стороны для того, чтобы оправдать собственную агрессию. После таких сообщений, как правило, усиливается обстрел правого берега,

– отметила Наталья Гуменюк.

Сейчас в районе острова Большой Потемкинский враг сбрасывает управляемые авиационные бомбы, усиливает артиллерийские обстрелы. В течение 3 мая россияне не прекращают обстреливать правобережье Днепра.

" Продвижение войск мы не комментируем никаким образом. Мы продолжаем контрбатарейную борьбу и уничтожаем врага на левом берегу. Высадиться на островах, где нет подкрепления, это очень рискованный шаг, который наше командование не может себе позволить, чтобы не подвергать опасности гражданских и военных", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

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Оккупанты терроризируют гражданских

Сейчас российские оккупанты имитируют атаку на военные подразделения вдоль правого берега, показывая, что такая активность, в частности в информационном поле о контрнаступлении, им не нравится. А на самом деле россияне просто уничтожают местное население, которое пытается получить гуманитарную помощь.

Именно поэтому, чтобы не было активной провокации, ВСУ пытаются проводить военные операции в режиме информационной тишины.

– подчеркнула Гуменюк.

В частности, на Кинбурнской косе в Николаевской области по-прежнему остается техника врага. Украинские военные делают все для того, чтобы ее там не осталось. Впрочем, к сожалению, пока у врага есть возможность подтягивать резервы на косу из материковой косы. Они прячутся за мирным населением и обстреливают гражданскую инфраструктуру.

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