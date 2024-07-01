Когда оккупантов выдавят из Харьковщины?

В последнее время на фоне провала российской операции в Харьковской области, а также вытеснения вражеских подразделений в районе Липцов и в районе Волчанска все чаще начинает звучать один вопрос: "Когда россиян полностью выдавят из Харьковщины?". На этот вопрос я отвечу так, что ошеломлю многих: "А зачем?".

Прежде чем триггерить, обращу внимание на несколько аспектов.

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Харьковщина высасывает вражеский ресурс

До формирования вражеской ГВ "Север" у границы с Украиной были группы войск численностью чуть более 35 тысяч. ГВ "Белгород" – чуть более 15 тысяч тел, ГВ "Брянск" и ГВ "Курск" – около 10 тысяч каждая. Но после объединения в ГВ "Север" это количество возросло до 50 тысяч, а накануне начала наступления на Харьковщину 10 мая их общее количество было 53 тысячи. Самой многочисленной оставалась бывшая ГВ "Белгород" – около 40 тысяч бойцов.

Сейчас ГВ "Север" составляет около 60 тысяч бойцов, а бывшее ГВ "Белгород" – более 45 тысяч. При этом, для усиления ГВ "Север" и продолжения боев на Харьковщине российское командование ослабило и перебросило в Белгородскую область подразделения из состава:

Краматорского направления – 83 ОДШБр (оперировала в районе Часового Яра, по линии Ивановское – Клищеевка – Андреевка);

Кураховского направления – "легендарную" 155 ОБр МП, в составе которой после двух провальных наступлений на Угледар не осталось ни одного морского пехотинца, который хотя бы раз в жизни видел море;

из состава ГВ "Днепр" – 810 ОБр МП, которая год билась о Крынки, и 61 ОБ МП, которая недавно успешно утопила своих тюленей под Нестригой.

Харьковщина вытягивает у вражеского войска ресурс и сковывает его в этой локации. Открыв два новых участка фронта, Россия не может их покинуть из-за твердолобого упрямства неуклюжего генералитета, но и достичь там успеха тоже не может.

Фактически, Харьковщина высасывает у россиян 25 тысяч лишнего ресурса, который нужно регулярно обновлять и подпитывать.

ВСУ сохранят присутствие вражеского войска на Харьковщине

Я не исключаю, что до конца лета Силы обороны Украины выйдут на линию Глубокое – Лукьянцы с полным контролем этих сел и сосредоточением на добивании россиян в Красном – Мороховец – Олейниково. Выбьют россиян из Волчанска, оттеснив от города на 1 – 2 километра, так же как в районе Бугруватки. Возможно, проведут рейды в Гатище – Огирцево. И Силы обороны Украины сохранят присутствие вражеского войска настолько, чтобы те не имели возможности уменьшить группировку в Белгородской области.

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Если россиян сейчас полностью выбить из Харьковской области, то они, оставив в Белгороде стандартный набор тел 15 – 20 тысяч, сосредоточат высвободившийся ресурс на одном или нескольких направлениях. Оно нам надо?

Российское командование своим перформенсом в Харьковской области не только не достигло тактических успехов, оно угробило тысячи единиц человеческого ресурса и продолжает его там гробить. Оккупанты загнали себя в ловушку, из которой выбраться практически невозможно. Ведь если просто взять и вывести войска с этих двух участков боевых действий, то возникнет вопрос: "Зачем это все было нужно, да еще и такой ценой?".

В результате генерал-полковник Александр Лапин очень быстро окажется на скамье подсудимых, но не в Гааге, а в 235 гарнизонном военном суде в Москве за неожиданно обнаруженную коррупцию. Ну, а пока оккупантов уничтожают на Харьковщине, неудобные вопросы надо придержать до удобного времени.