Перш ніж тригерити, зверну увагу на кілька аспектів.

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Харківщина висмоктує ворожий ресурс

До формування ворожого УВ "Північ" біля кордону з Україною були групи військ чисельністю трохи більше як 35 тисяч. УВ "Бєлгород" – трохи більше як 15 тисяч тіл, УВ "Брянськ" та УВ "Курськ" – близько 10 тисяч кожна. Але після об'єднання в УВ "Північ" ця кількість зросла до 50 тисяч, а напередодні початку наступу на Харківщину 10 травня їхня загальна кількість була 53 тисячі. Найчисленнішою залишалося колишнє УВ "Бєлгород" – близько 40 тисяч бійців.

Нині УВ "Північ" становить близько 60 тисяч бійців, а колишнє УВ "Бєлгород" – понад 45 тисяч. При цьому, для посилення УВ "Північ" та продовження боїв на Харківщині російське командування послабило та перекинуло у Бєлгородську область підрозділи зі складу:

Краматорського спрямування – 83 ОДШБр (оперувала в районі Часового Яру, по лінії Івановське – Кліщіївка – Андріївка);

Курахівського напряму – "легендарну" 155 ОБр МП, у складі якої після двох провальних наступів на Вугледар не залишилося жодного морського піхотинця, який хоча б раз у житті бачив море;

зі складу УВ "Дніпро" – 810 ОБр МП, яка рік билася об Кринки, і 61 ОБ МП, яка нещодавно успішно втопила своїх тюленів під Нестригою.

Харківщина витягує у ворожого війська ресурс та сковує його у цій локації. Відкривши дві нові ділянки фронту, Росія не може їх покинути через твердолобу упертість незграбного генералітету, але й досягти там успіху теж не може.

Фактично, Харківщина висмоктує у росіян 25 тисяч зайвого ресурсу, який потрібно регулярно оновлювати та підживлювати.

ЗСУ збережуть присутність ворожого війська на Харківщині

Я не виключаю, що до кінця літа Сили оборони України вийдуть на лінію Глибоке – Лук'янці з повним контролем цих сіл і зосередженням на добиванні росіян у Красне – Мороховець – Олійникове. Виб'ють росіян із Вовчанська, відтіснивши від міста на 1 – 2 кілометри, так само як у районі Бугруватки. Можливо, проведуть рейди у Гатищі – Огірцевому. Та Сили оборони України збережуть присутність ворожого війська настільки, щоб ті не мали змоги зменшити угруповання у Бєлгородській області.

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Якщо росіян зараз повністю вибити з Харківської області, то вони, залишивши в Бєлгороді стандартний набір тіл 15 – 20 тисяч, зосередять ресурс, що вивільнився, на одному або кількох напрямках. Воно нам треба?

Російське командування своїм перформенсом у Харківській області не тільки не досягло тактичних успіхів, воно загробило тисячі одиниць людського ресурсу і продовжує його там гробити. Окупанти загнали себе в пастку, з якої вибратися практично неможливо. Адже якщо просто взяти і вивести війська з цих двох ділянок бойових дій, то виникне питання: "Навіщо це все було потрібно, та ще й такою ціною?".

У результаті генерал-полковник Алєксандр Лапін дуже швидко опиниться на лаві підсудних, але не в Гаазі, а в 235 гарнізонному військовому суді в Москві за несподівано виявлену корупцію. Ну, а поки окупантів нищать на Харківщині, незручні питання треба притримати до зручного часу.