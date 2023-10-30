Почему Беларусь продолжает учения на границе с Украиной и какие силы развернула: объяснение ВСУ

Белорусская армия продолжает военные учения вблизи границ с Украиной. Батальоны армии Беларуси у границ с Украиной имеют на вооружении бронированную технику и артиллерийские подразделения.

При помощи так называемых военных учений Беларусь пытается легитимизировать присутствие своих вооруженных сил в приграничных районах с Украиной. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

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Он отметил, что в России приняли решение о применении своих вооруженных сил, когда в Беларуси это правовое действие не произошло.

"Одно дело – запускать со своей территории технику и солдат вражеской страны на украинскую землю, другое – принять решение о применении вооруженных сил Беларуси и уж точно стать в один ряд с Путиным", – сказал генерал-лейтенант.

Поэтому, как пояснил Наев, белорусская армия продолжает учения в приграничных районах, чтобы легитимизировать свое присутствие там.

Поэтому для того, чтобы легитимизировать присутствие вооруженных сил Беларуси в приграничных районах и соответственно на полигонах, вместо принятия правового решения президентом Лукашенко о применении военной организации, определенном их законодательством, они постоянно продолжают тренировки и учения,

– сказал он.

Командующий отметил, что таким образом вооруженные силы Беларуси закрепляются в приграничных районах с Украиной.

Он сообщил, что общая численность войск Беларуси около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей.

"Эти соответствующие батальоны на вооружении имеют бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине Беларуси", – резюмировал Наев.

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