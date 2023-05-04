В плен сдались выжившие: как ВСУ окружили "ахматовцев" в Белогоровке

В российских пропагандистских телеграм-каналах появилась информация об окружении 100 военнослужащих вооруженных сил России вблизи Белогоровки Луганщины. Такая ситуация действительно случилась неделю назад.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в окружение попали около 100 бойцов так называемого батальона "Ахмат", дислоцирующегося в Чечне.

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Он рассказал, что ситуация произошла неделю назад. Военные "Ахмата" зашли на территорию подконтрольную ВСУ и попали в окружение. Им предложили сдаться в плен. Те, кто отказался были обезврежены, остальные сдались.

Сдались только выжившие. В Белогоровке сейчас ситуация стабильная и контролируемая Вооруженными Силами Украины,

– отметил Гайдай.

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Он также рассказал, что россияне в первые месяцы полномасштабного вторжения смогли быстро продвинуться в Луганской области благодаря тому, что уничтожали все здания, которые могли использоваться ВСУ как укрепление.

"А теперь представьте, когда их оборона посыплется – куда им отходить? Единственное, что они хорошо делают – зарываются в землю мгновенно. Здесь нужно им отдать должное. Выкуривать их оттуда тяжело, но наши Силы обороны делают это успешно", – добавил Гайдай.

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