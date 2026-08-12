Освобождены 26 населенных пунктов: Зеленский сообщил об успехах наступления на важном направлении

Украинские защитники провели мощную и тщательно спланированную наступательную операцию на нескольких важнейших участках фронта. Активные действия Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений позволили существенно отбросить врага и освободить большую территорию.

О результатах длительной наступательной операции на Александровском направлении сообщил президент Зеленский в своем официальном телеграм-канале. По его словам, активные действия украинских сил продолжались с января по август 2026 года.

Результаты наступления на Александровском направлении

С января подразделения ДШВ и привлеченные силы вернули под контроль Украины 745 квадратных километров территории. Всего от захватчиков были освобождены 26 сел в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В ходе операции оккупационный контингент понес существенные потери: как минимум 9550 российских военных погибли, а еще более 6600 получили ранения. Кроме того, украинским защитникам удалось значительно пополнить фонд для обмена пленными.

Эта наша наступательная операция проведена четко – именно так, как и было запланировано,

– подчеркнул Зеленский.

О ходе боев, достигнутых результатах и дальнейших шагах украинской армии президенту лично доложили Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.

Ход операции

Драпатый сообщил, что 29 января начался первый этап наступательной операции на Александровском направлении.

В ходе первого этапа было освобождено около 450 квадратных километров территории.

В ходе второго этапа, который начался 5 мая и фактически продолжается в августе, было освобождено и восстановлен контроль над 490 квадратными километрами.

На втором этапе освобождено 12 населенных пунктов: 8 – в Днепропетровской области, 4 – в Запорожской области.

По состоянию на сегодня ДШВ в составе 4 бригад и 2 штурмовых полков за последнюю неделю уволил около 15 квадратных километров украинской территории.

Как сообщили в Генштабе, были освобождены такие населенные пункты, как Березово, Воскресенка, Грушевское, Запорожское, Зеленый Гай, Зирка, Злагода, Калиновское, Красногорское, Малиевка, Мирное, Новогеоргиевка, Новогригоровка, Новониколаевка, Новохатское, Александроград, Поддубное, Приволье, Привольное, Рыбное, Сичневое, Степное, Терново, Толстой, Цегельное, Ялта.

Освобожденные населенные пункты: смотрите видео

К слову, аналитики ISW отмечали, что на Александровском направлении россияне продолжают проводить атаки, но подтвержденных успехов не имеют. А один из российских милблогеров даже признал, что украинские военные недавно вернули 26,7 квадратных километра территории на направлении Комара.