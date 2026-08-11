Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

На севере Сумской области российские войска недавно провели операцию по проникновению. Геолокационные кадры, обнародованные 6 августа, показывают, как украинские военные наносят удары по российским позициям в северной части Рясного, что расположенно к юго-востоку от Сум.

Российская армия стремится создать обороноспособные буферные зоны вдоль международной границы. Для этого оккупанты пытаются оттеснить украинские силы от приграничных районов.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские военные блогеры продолжают заявлять, что их войска якобы приближаются к окружению украинских подразделений между Волчанском и Великим Бурлуком. Однако ISW оценивает такой сценарий как крайне маловероятный.

Российские подразделения, действующие в направлении Волчанска и Великого Бурлука, находятся примерно в 45 километрах друг от друга. Преодолеть такое расстояние россиянам будет сложно, особенно с учетом того, что на севере Харьковской области они не демонстрируют способности быстро прорывать позиционную оборону.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска 9 и 10 августа продолжали наступательные действия. Однако подтвержденного продвижения оккупантов не зафиксировано. Российские силы безуспешно атаковали вблизи Петропавловки к востоку от Купянска.

Одной из главных целей России на этом направлении остается Оскол. Враг стремится форсировать реку и создать условия для дальнейшего продвижения на запад – в направлении восточной части Харьковской области и севера Донецкой области.

Боровское направление

На направлении Боровой российские войска также продолжали наступательные операции 9 и 10 августа. Подтвержденного продвижения оккупантов не зафиксировано. В то же время российские источники сообщают о попытках своих подразделений проникать в районы к юго-востоку от Боровой.

Украинские военные, со своей стороны, пытаются продвигаться к югу от Ридкодуба и Нового.

Лиманское направление

Ситуация на Лиманском направлении остается сложной для российских войск. Связанный с Кремлем российский милблогер признал, что ситуация в районе Лимана и на его флангах развивается неблагоприятно для российских сил.

Он также отметил, что нет достаточных оснований говорить о полном контроле России над лесами к югу от Лимана, поскольку украинские военные сохраняют присутствие в Ямполе. Небольшие группы ВСУ достигли Дибровы и Озерного. В то же время ситуация в районе Старого Каравана и Брусовки остается неопределенной.

Славянское направление

На Славянском направлении российские источники также распространяют противоречивую информацию. Один из российских милблогеров заявил, что оккупанты якобы захватили Рай-Александровку и закрепились в Псикуновке. В то же время он признал, что украинские контратаки замедляют продвижение российских войск.

Также российские пропагандистские ресурсы заявляли об атаках на Николаевку, однако другой милблогер назвал такие сообщения преждевременными.

Константиновское направление

На Константиновском направлении украинские военные недавно очистили некоторые районы Константиновки от российских разведчиков.

Геолокационные кадры, обнародованные 10 августа, демонстрируют присутствие украинских сил в западной части города. Именно там ранее ISW фиксировал российские разведывательные группы.

В то же время россияне продолжают проводить атаки на украинские позиции в районе Роскошного к юго-западу от Константиновки. Российские милблогеры также заявляют о продвижении на отдельных участках к северу и северо-востоку от города. Однако связанный с Кремлем ресурс опроверг заявления о якобы захвате Васютинского, подчеркнув, что украинские силы продолжают контролировать важные опорные пункты.

Добропольское направление

Наиболее динамичной остается ситуация в районе Доброполья. Военный аналитик Роб Ли 10 августа заявил, что темпы продвижения российских войск в направлении Доброполья и Дружковки ускорились в течение последних недель.

По его словам, небольшие группы российского 177-го полка морской пехоты проникли в юго-восточную часть Доброполья. Другие российские группы переместились из Нового Донбасса в район к северу и северо-востоку от Ганновки.

Российские подразделения пытаются охватить Доброполье с востока и северо-востока, используя контроль над соседними тактическими высотами. Также подразделения 177-го отдельного полка морской пехоты приближаются к Доброполью с востока вдоль дороги Т-0515.

Они наращивают присутствие в районе Белицкого и Матяшевого, а захваченный отвал шахты к востоку от Черниговки, по оценке Ли, может использоваться в качестве центра для операторов дронов и инфильтрационных групп. В этот район также перебросили подкрепление – подразделения 228-го и 239-го мотострелковых полков.

Александровское направление

На Александровском направлении россияне также продолжают атаковать, но подтвержденных успехов не имеют. Более того, один из российских милблогеров признал, что украинские военные недавно вернули 26,7 квадратных километра территории на направлении Комара.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, на Покровском направлении украинские военные фиксируют изменение тактики российских оккупантов: вместо групп из шести–восьми человек они все чаще пытаются продвигаться по одному–двое. Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк пояснил 24 Каналу, что именно небольшие группы являются основой инфильтрации, ведь их сложнее обнаружить.

По его словам, россияне активно проводят аэроразведку, чтобы находить слабые места в украинской обороне и прокладывать маршруты для своей пехоты. Он отметил, что врагу по радиостанции дают указания, но куда идти и что делать, в конечном итоге военнослужащие не знают. Их не обеспечивают провиантом на весь период выполнения боевого задания. То есть на один-два дня у них есть еда или вода, а дальше они на "самообеспечении".

В то же время офицер отметил, что из-за таких условий среди российских военных, которых привлекают к инфильтрации, немало тех, кто сдается в плен или пытается самоустраниться с поля боя.