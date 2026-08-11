Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

На півночі Сумської області російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації. Геолокаційні кадри, оприлюднені 6 серпня, показують, як українські військові завдають ударів по російських позиціях у північній частині Рясного, що розташоване на південний схід від Сум.

Російська армія прагне створити обороноздатні буферні зони вздовж міжнародного кордону. Для цього окупанти намагаються відтіснити українські сили від прикордонних районів.

Харківський напрямок

На півночі Харківської області російські мілблогери продовжують заявляти, що їхні війська нібито наближаються до оточення українських підрозділів між Вовчанськом та Великим Бурлуком. Однак ISW оцінює такий сценарій як вкрай малоймовірний.

Російські підрозділи, які діють у напрямку Вовчанська та Великого Бурлука, перебувають приблизно за 45 кілометрів один від одного. Подолати таку відстань росіянам буде складно, особливо з огляду на те, що на півночі Харківської області вони не демонструють здатності швидко проривати позиційну оборону.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку російські війська 9 та 10 серпня продовжували наступальні дії. Однак підтвердженого просування окупантів не зафіксовано. Російські сили безуспішно атакували поблизу Петропавлівки на схід від Куп'янська.

Однією з головних цілей Росії на цьому напрямку залишається Оскіл. Ворог прагне форсувати річку та створити умови для подальшого просування на захід – у напрямку східної частини Харківщини та півночі Донеччини.

Лиманський напрямок

Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною для російських військ. Пов'язаний із Кремлем російський мілблогер визнав, що ситуація в районі Лимана та на його флангах розвивається несприятливо для російських сил.

Він також зазначив, що немає достатніх підстав говорити про повний контроль Росії над лісами на південь від Лимана, оскільки українські військові зберігають присутність у Ямполі. Невеликі групи ЗСУ досягли Діброви та Озерного. Водночас ситуація в районі Старого Каравану та Брусівки залишається невизначеною.

Слов'янський напрямок

На Слов'янському напрямку російські джерела також поширюють суперечливу інформацію. Один із російських мілблогерів заявив, що окупанти нібито захопили Рай-Олександрівку та закріпилися в Псикунівці. Водночас він визнав, що українські контратаки уповільнюють просування російських військ.

Також російські пропагандистські ресурси заявляли про атаки на Миколаївку, однак інший мілблогер назвав такі повідомлення передчасними.

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку українські військові нещодавно очистили деякі райони Костянтинівки від російських розвідників.

Геолокаційні кадри, оприлюднені 10 серпня, демонструють присутність українських сил у західній частині міста. Саме там раніше ISW фіксував російські розвідувальні групи.

Водночас росіяни продовжують атакувати українські позиції в районі Розкішного на південний захід від Костянтинівки. Російські мілблогери також заявляють про просування на окремих ділянках на північ та північний схід від міста. Проте пов'язаний із Кремлем ресурс спростував заяви про нібито захоплення Васютинського, наголосивши, що українські сили продовжують контролювати важливі опорні пункти.

Добропільський напрямок

Найбільш динамічною залишається ситуація біля Добропілля. Військовий аналітик Роб Лі 10 серпня заявив, що темпи просування російських військ у напрямку Добропілля та Дружківки зросли протягом останніх тижнів.

За його словами, невеликі групи російського 177-го полку морської піхоти проникли до південно-східної частини Добропілля. Інші російські групи перемістилися з Нового Донбасу в район на північ та північний схід від Ганнівки.

Російські підрозділи намагаються охопити Добропілля зі сходу та північного сходу, використовуючи контроль над сусідніми тактичними висотами. Також підрозділи 177-го окремого полку морської піхоти наближаються до Добропілля зі сходу вздовж дороги Т-0515.

Вони нарощують присутність у районі Білицького та Матяшевого, а захоплений відвал шахти на схід від Чернігівки, за оцінкою Лі, може використовуватися як центр для операторів дронів та інфільтраційних груп. До району також перекинули підкріплення – підрозділи 228-го та 239-го мотострілецьких полків.

Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку росіяни також продовжують атакувати, але підтверджених успіхів не мають. Ба більше, один із російських мілблогерів визнав, що українські військові нещодавно повернули 26,7 квадратного кілометра території на напрямку Комара.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, на Покровському напрямку українські військові фіксують зміну тактики російських окупантів: замість груп із шести – восьми людей вони дедалі частіше намагаються просуватися по одному – двоє. Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк пояснив 24 Каналу, що саме невеликі групи є основою інфільтрації, адже їх складніше виявити.

За його словами, росіяни активно проводять аеророзвідку, щоб знаходити слабкі місця в українській обороні та прокладати маршрути для своєї піхоти. Він зазначив, що ворогу по радіостанції дають вказівки, але, куди йти, що робити, в кінці військовослужбовці не знають. Їх не забезпечують провіантом на весь час виконання бойового завдання. Тобто на один-два дні у них є їжа чи вода, а далі вони на "самозабезпечені".

Водночас офіцер зазначив, що через такі умови серед російських військових, яких залучають до інфільтрації, чимало тих, хто здається в полон або намагається самоусунутися з поля бою.