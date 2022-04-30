ВСУ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области

Украинские военные выгоняют оккупантов с нашей земли. ВСУ уже возобновили контроль над 4 населенными пунктами в Харьковской области.

Их освободили в результате наступления наших подразделений.

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О каких населенных пунктах говорится:

Верхняя Роганка,

Русская Лозовая,

Слободское,

Прелестное.

Оккупанты обстреливают Харьковщину

Враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков. Кроме того, россияне пытаются наступать в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Россияне перебрасывают войска к границе

Враг и дальше сосредотачивает силы и средства на временно оккупированных территориях Харьковщины, а также в Белгородской области. Например, в населенный пункт Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55 отдельной мотострелковой бригады, а в Изюм – подразделения 5 отдельной танковой бригады.

Кроме того, захватчики принудительно вывозят население на территорию России. Они даже распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья.

Другие освобожденные села на Херсонщине и Харьковщине

Неделю назад ВСУ освободили 8 населенных пунктов в Херсонской области. Они нанесли оккупантам сокрушительные потери. В частности, бойцы уничтожили 74 россиян и 13 единиц техники: 2 танка, систему реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники и 4 БПЛА-разведчика.

Также в Харьковской области украинские защитники пошли в контрнаступление. Перед этим продолжались ожесточенные бои, но нашим защитникам удалось освободить населенные пункты Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района.

Еще 17 апреля ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки в Харьковской области.

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