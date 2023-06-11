Флаг приобрели по дороге в поселок, люди встречали с объятиями: детали освобождения Благодатного

11 июня стало известно об освобождении поселка Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей. Этот факт подтвердили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Спикер объединенного пресс-центра Валерий Шершень в эфире национального телемарафона отметил усилия 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, освободившей населенный пункт. По его словам, наши воины проявили незаурядную смекалку во время штурма вражеских позиций.

Обратите внимание ВСУ освободили поселок Благодатное: показываем на карте

Как ВСУ освобождали Благодатное

В составе первой штурмовой группы, пошедшей штурмом на местный клуб, был непосредственно заместитель командира бригады. Также параллельно шли бои за местную школу, где неприятель организовал несколько огневых точек.

Валерий Шершень отметил, что россияне оборонялись до последнего, но наши герои проявили смекалку – выстрелом из гранатомета пробили стену клуба, зашли внутрь и провели зачистку, хотя сначала наши военные предложили сдаться добровольно.

В результате операции не только было освобождено Благодатное, но и удалось пополнить обменный фонд – воины 68-й бригады задержали 4 боевиков и 2 российских военных.

Также спикер объединенного координационного штаба Сил обороны Таврического направления рассказал, что флаг над селом поднял воин с позывным "Олимп". А само знамя защитники приобрели по дороге в село – в Курахово.

В Благодатном ждали ВСУ, поэтому после зачистки люди, жившие в оккупации, вышли встречать и обнимать наших воинов. Бойцы 68-й бригады подчеркнули, что именно такие моменты дают мотивацию для продвижения вперед.

Важно! Освобождение Благодатного – локальный, но все же нужный успех наших воинов. Освобождение каждого села и города – это колоссальная работа наших защитников и защитниц. Однако мы не можем просто наблюдать за боями и радоваться хорошим новостям, а мы должны делать все для приближения нашей с вами победы.

В частности, мы должны делать все для того, чтобы покрывать технические потребности наших защитников на передовых позициях. Теперь наш Благотворительный Фонд 24 проводит сбор на дроны "с сюрпризом" для Сил Специальных Операций. Цель – 625 тысяч гривен. Каждая гривна ускорит этот сбор, поэтому вы можете поддержать наших воинов донатом на: