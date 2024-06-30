Силы обороны имеют успех: генерал-лейтенант описал события на фронте

Украинские военные имеют определенные успехи в Донецкой области, хотя ситуация продолжает оставаться сложной и динамичной. Россияне также продолжают штурмовые действия, которые иногда имеют результаты.

В частности, тяжелая для наших защитников ситуация в районе Торецка, но на Харьковщине проблемы уже в россиян. Подробнее это 24 Каналу рассказал Игорь Романенко – генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины".

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Улучшение на фронте

По состоянию на 29 июня, по данным Deep State, враг продвинулся в Донецкой области. Зато украинским военным удалось отбить позиции у Волчанска.

На отдельных направлениях ситуация критически тяжелая: Часов Яр, Торецк. Но есть и улучшение ситуации, в частности в районе Волчанска, то есть на Харьковском направлении. Также наши защитники провели контратаки в районе Тернов и Ямполовки, отодвинув врага. В целом на фронте идут тяжелые бои,

– отметил Игорь Романенко.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

На всех других участках особых изменений на тактическом уровне пока нет.

Возможное поражение С-500 в Крыму

Важным событием на фронте стало вероятное поражение российского ЗРК С-500 "Прометей". Он был расположен в военном хабе россиян в Джанкое.

Официального подтверждения этой информации не было. Однако бойцы одной из бригад сообщили в сети о повреждении установки С-500 в Крыму.

"С-300/С-400, вероятно, не справились с поражением ракетами ATACMS. Поэтому завезли туда "Прометеи" как "аналоговнетное" оружие. Этот комплекс предназначен прежде всего для уничтожения баллистических ракет среднего радиуса действия, поэтому могли сбивать ATACMS, но им этого не удалось", – подчеркнул Романенко.

Более того, Украина атакует такого рода комплексы и беспилотниками, которые являются малой целью для сбивания. Поэтому российские системы ПВО или их не обнаруживают, или обнаруживают уже поздно.