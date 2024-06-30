Зокрема, важка для наших оборонців ситуація в районі Торецька, але на Харківщині є проблеми у росіян. Детальніше це 24 Каналу розповів Ігор Романенко – генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України".
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Покращення на фронті
Станом на 29 червня, за даними Deep State, ворог просунувся у Донецькій області. Натомість українським військовим вдалося відбити позиції біля Вовчанська.
На окремих напрямках ситуація критично важка: Часів Яр, Торецьк. Але є й покращення ситуації, зокрема в районі Вовчанська, тобто на Харківському напрямку. Також наші оборонці провели контратаки в районі Тернів та Ямполівки, відсунувши ворога. Загалом на фронті йдуть важкі бої,
– зазначив Ігор Романенко.
Ситуація на Донеччині: дивіться на карті
На усіх інших ділянках особливих змін на тактичному рівні поки не має.
Можливе ураження С-500 у Криму
Важливою подією на фронті стало ймовірне ураження російського ЗРК С-500 "Прометей". Він був розташований у військовому хабі росіян у Джанкої.
"С-300/С-400, ймовірно, не впорались з ураженням ракетами ATACMS. Тож завезли туди "Прометеї" як "аналоговнєтну" зброю. Цей комплекс призначений насамперед для знищення балістичних ракет середнього радіуса дії, тож могли збивати ATACMS, але їм цього не вдалось", – наголосив Романенко.
Щобільше, Україна атакує такого роду комплекси і безпілотниками, які є малою ціллю для збиття. Тож російські системи ППО чи то їх не виявляють, чи виявляють уже запізно.