ВСУ освободили Ирпень, но весь город заминирован и под обстрелами вражеской артиллерии, – ОВА

Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков многие населенные пункты Киевщины, в том числе Ирпень. Несмотря на это, российские оккупанты не прекращают обстрелы Ирпеня.

Ирпень под постоянным артиллерийским обстрелом

Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Он сообщил, что до сих пор продолжаются бои, поэтому говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано.

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Павлюк подчеркнул, что Ирпень под постоянным артиллерийским обстрелом.

Оккупанты заминировали дома

Александр Павлюк заявил, что оккупанты заминировали многие жилые дома в Ирпене и прилегающие территории.

Еще продолжаются мероприятия по зачистке нашими силами обороны. Также впереди проведение разминирования силами ГСЧС большой территории, как в самом городе, так и на подъезде,

– сказал глава Киевской ОВА.

Как отметил Павлюк, только после зачистки, разминирования и проверки жилых домов можно будет говорить о возвращении гражданских в Ирпень.

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