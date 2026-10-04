Украина провела две успешные наступательные операции, – Зеленский

В 2026 году Силам обороны удалось выбить врага из части ранее оккупированных земель и улучшить тактическое положение на фронте. Защитники также смогли укрепиться на стратегически важных высотах.

Об успехах на фронте президент Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что известно об успехах на фронте?

По словам главы государства, Украина провела две наступательные операции по деоккупации территорий. Первая операция была длительной, в ходе ее было освобождено более 700 квадратных километров.

Вторая операция – "Вивальди" – еще продолжается. Но и она уже принесла свои плоды. В ходе трех этапов этой операции Силам обороны удалось деоккупировать до 140 квадратных километров территории и существенно истощить врага.

По словам главы государства, украинская армия смогла восстановить утраченные позиции и значительно улучшить общее положение на передовой.

В то же время российские оккупанты сейчас не способны продемонстрировать никаких весомых результатов непосредственно на поле боя.

Поэтому командование врага вынуждено перебрасывать дополнительные резервы на Донецкое направление. В частности, россияне концентрируют свои силы для вероятного давления на Славянскую и Краматорскую.

Напомним, что в Кремле тем временем явно лгут об успехах оккупантов в Украине.

Заявление Путина о продвижении России в сентябре аналитики ISW сравнили с галлюцинацией. По словам диктатора, за этот месяц россияне якобы захватили 1301 квадратный километр территории Украины.