ВСУ отбили 9 вражеских атак на Добасе: украинские воины уничтожили 8 танков и 44 ББМ

За сутки 1 марта ВСУ отбили 9 вражеских атак на Донбассе. Украинские защитники уничтожили 8 танков и 44 ББМ оккупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили 16 авто и 10 артиллерийских систем врагов. Об этом сообщили в Генштабе.

Обратите внимание Погибших оставляют на поле боя: за неделю ВСУ ликвидировали 800 бойцов 2 армейского корпуса

Группированием войск ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем,

– говорится в сообщении.

В живой силе оккупанты тоже несут огромные потери. Так, в больницу возле Попасной поступило 30 раненых кадыровцев. Но в основном оккупанты оставляют пострадавших на поле боя.

Стоит посмотреть – ВСУ освободили Бучу и еще почти 30 населенных пунктов: видео