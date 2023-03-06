95 отраженных атак врага, россияне понимают бессмысленность своих маневров: главное из Генштаба

Россия продолжает наступать на 5 направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Враги продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, атакуют с артиллерии гражданские объекты и дома мирного населения, пытаются уничтожить критическую инфраструктуру Украины. К сожалению, до сих пор высоковероятная угроза дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины.

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Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки (5 марта – 24 Канал) наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского в Донецкой области,

– заявили в ISW.

Кроме того, россияне за прошедшие сутки нанесли по Украине 27 авиационных и 4 ракетных ударов, более 70 раз ударил из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на разных направлениях

По данным нашего Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не выявили формирование враждебных наступательных группировок. Однако россияне атаковали из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфин Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелка, Красное, Терново и Огурцово на Харьковщине. Кроме того, враги:

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области, Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области;

направлениях – из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области, Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – не прекращают попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливали Железнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении – не прекращают попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливали Железнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском и Шахтерском направлениях – провели бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Атаковали районы 21 населенного пункта, в том числе Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар;

направлениях – провели бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Атаковали районы 21 населенного пункта, в том числе Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар; на Запорожском и Херсонском направлениям враги обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление. Под вражеским огнем оказались более 40 населённых пунктов. В частности, – Новоселка и Времовка Донецкой области, Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское на Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и Херсон. К несчастью, погибли люди, повреждена гражданская инфраструктура.

Россияне перемещают технику и заставляют студентов ее ремонтировать

Оккупанты пытаются ввести в заблуждение Силы обороны Украины и маневрируют, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новой Каховки Херсонской области и крымского Армянска. Однако оккупанты недовольны из-за таких действий. Ведь у них нет достаточного топлива и "даже намека на эффективность таких маневров".

В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Более того, наша авиация 5 марта 12 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления;

4 района сосредоточения;

1 позицию средств противовоздушной обороны противника.