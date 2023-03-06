Вороги надалі порушують норми Міжнародного гуманітарного права, атакують з артилерії цивільні об'єкти та будинки мирного населення, намагаються знищити критичну інфраструктуру України. На жаль, досі є високоймовірною загроза подальших ракетних ударів по всій території України.

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Яка ситуація на фронті

Минулої доби (5 березня – 24 Канал) наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки та Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині,

– заявили в ISW.

Окрім того, росіяни протягом минулої доби завдали по Україні 27 авіаційних та 4 ракетних удари, понад 70 разів вдарив з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на різних напрямках

За даними нашого Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не виявили формування ворожих наступальних угруповань. Проте росіяни атакували з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина і Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова й Огірцеве на Харківщині. Окрім того, вороги:

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області, Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині;

напрямках – з артилерії обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області, Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілювали Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;

напрямку – не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілювали Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському та Шахтарському напрямках – провели марні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Сєверне, Побєда та Мар'їнка Донецької області. Атакували райони 21 населеного пункту, зокрема – Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар;

напрямках – провели марні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Сєверне, Побєда та Мар'їнка Донецької області. Атакували райони 21 населеного пункту, зокрема – Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар; на Запорізькому та Херсонському напрямках вороги обороняються, на окремих ділянках намагаються створити умови для переходу у наступ. Під ворожим вогнем опинились понад 40 населених пунктів. Зокрема, – Новосілка і Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе і Кам'янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. На жаль, загинули люди, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Росіяни переміщають техніку та змушують студентів її ремонтувати

Окупанти намагаються ввести в оману Сили оборони України та маневрують, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нової Каховки, що на Херсонщині, та кримського Армянська. Проте окупанти невдоволені через такі дії. Адже у них немає достатньо палива та "навіть натяку на ефективність таких маневрів".

В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Ба більше, наша авіація 5 березня 12 разів вдарила по районах зосередження окупантів. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління;

4 райони зосередження;

1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

Зверніть увагу! ЗСУ назвали напрямок, на якому росіяни атакують активніше, ніж на Бахмутському. Мовиться про Луганський напрямок, а точніше – про Кремінну. За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, ворог там намагається наступати, зокрема, за цю добу в районі Білогорівки, в районі Невського, Серебрянського лісництва спостерігається активність ворога. Навіть більша ніж на Бахмутському напрямку.