ВСУ, похоже, отбили атаку механизированного батальона под Авдеевкой: в ISW объяснили, что это значит
Источник:ISW
Украинские войска вблизи Тоненького Донецкой области 30 марта, вероятно, отбили механизированную атаку российских оккупантов численностью в батальон. В Институте изучения войны объяснили, о чем это может свидетельствовать.
Институт изучения войны отметил об этом в своем отчете за 31 марта.
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Что рассказали в ISW
Институт изучения войны ссылается на сообщение украинского военного, согласно которому 30 марта российские войска, в том числе подразделения 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия Центрального военного округа), бросили 36 танков и 12 БМП в механизированный штурм у Тоненького.
Так, в ISW отметили, что геолокационные изображения за 31 марта показывают большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки).
Также аналитики сообщили, что украинский защитник заявил, что во время штурма Силы обороны уничтожили 12 российских танков и 8 БМП, и отметил, что удар не смог прорвать украинскую линию обороны.
По данным ISW, это первая механизированная атака численностью в батальон с момента начала российским оккупационным войском кампании по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.
Кроме этого, по словам экспертов, это первое сообщение об участии любых подразделений 90-й танковой дивизии в штурмах после захвата Россией Авдеевки. Согласно оценкам Института, элементы 90-й танковой дивизии вместе с другими российскими частями и соединениями, вероятно, представляют значительный незадействованный оперативный резерв, который российское командование может бросить в наступление на запад от Авдеевки.
Также неудача атаки 30 марта у Тоненького, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что элементы указанного резерва могут быть слишком деградированными или по другим причинам неспособными возглавить дальнейшее продвижение России на запад в течение короткого срока.
В Институте изучения войны также считают, что это может свидетельствовать о способности Украины защищаться от будущего широкомасштабного наступления российских оккупационных войск.
Что известно о штурме под Авдеевкой: кратко
- По имеющейся информации, за один только день российские войска на штурм на Авдеевском направлении бросили сразу 36 танков и 12 БМП 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Существенную часть техники российские захватчики тогда потеряли.
- Для сдерживания российских захватчиков, Силы обороны создали десятки километров различного формата заграждений. Их цель – задержать продвижение техники военных врага. Также ее уничтожают с помощью как противотанковых ракетных комплексов, оснащенных ночными прицелами, так и FPV-дронов с ночными камерами.