Украинские защитники отбили один из крупнейших штурмов на Бахмутском направлении

Украинским защитникам удалось отбить один из самых масштабных штурмов возле Клещеевки. Для атаки враг применил БМП-2, танки Т-72 и до трех взводов штурмовиков.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на 93 ОМБр Холодный Яр в Facebook. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений враг был разбит.

Смотрите также Россияне получили жесткий отпор от украинских воинов на Покровском направлении, – Генштаб

Какие потери у врага вблизи Клищеевки

Военные рассказали, что оккупанты атаковали позиции бригады в районе села Клещеевка. Наступление происходило сразу на двух направлениях. Для штурма враг применил тяжелую технику, в частности БМП-2 и танки Т-72.

Совместными усилиями экипажей батальона беспилотных систем ББпС Black Raven 93, 2-го и 3-го мехбатов, взвод БпАК Corvus и 2-й стрелковый батальон, взвод дистанционного минирования, при поддержке артиллерии, враг был полностью разбит,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что благодаря отличной работе военных из бригады "Холодный Яр", которая длилась около четырех часов, было уничтожено 6 танков Т-72 и 6 БМП-2. Еще один танк получил повреждения. Потери врага в живой силе пока уточняются.