Повідомляє 24 Канал з посиланням на 93 ОМБр Холодний Яр у Facebook. Завдяки злагодженим діям українських підрозділів ворог був розбитий.

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Які втрати у ворога поблизу Кліщіївки

Військові розповіли, що окупанти атакували позиції бригади в районі села Кліщіївка. Наступ відбувався одразу на двох напрямках. Для штурму ворог застосував важку техніку, зокрема БМП-2 і танки Т-72.

Спільними зусиллями екіпажів батальйону безпілотних систем ББпС Black Raven 93, 2-го та 3-го мехбатів, взвод БпАК Corvus і 2-й стрілецький батальйон, взвод дистанційного мінування, за підтримки артилерії, ворог був вщент розбитий,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що завдяки відмінній роботі військових з бригади "Холодний Яр", яка тривала близько чотирьох годин, було знищено 6 танків Т-72 та 6 БМП-2. Ще однин танк зазнав пошкоджень. Втрати ворога в живій силі наразі уточнюються.