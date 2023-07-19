ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Бахмута, Ровно и Новодаровки
Российские военные во время контрнаступления ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции. Однако наши защитники сводят на нет попытки врага.
Силы обороны выбили россиян с позиций у Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, пишет 24 Канал.
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Россиян отступили с позиции возле Орехово-Васильевки
По его словам, на Бахмутском направлении украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки,
– сказал спикер.
Также Ковалев сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери.
Орехово-Васильевка на карте
Силы обороны помешали врагу восстановить утраченные позиции
В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что на Шахтерском направлении в районах Ровнополя на Донетчине и Новодаровки Запорожской области противник предпринял попытки восстановления утраченного положения.
Однако, как отметили украинские военные, попытки оккупантов оказались неудачными.
Новодаровка и Ровнополь на карте
Какая ситуация на фронте
- За прошедшие сутки на фронте произошло 18 боевых столкновений. Россияне наступали на Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлении, однако не добились успеха.
- В последние дни враг активизировался на Купянском направлении. Однако в Минобороны накануне заявили, что наступление врага на Купянском направлении безуспешно. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.
- Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Юге, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там наши войска закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Также в Минобороны накануне сообщили, что на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное наши защитники имели успех.