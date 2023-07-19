ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Бахмута, Ровно и Новодаровки

Российские военные во время контрнаступления ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции. Однако наши защитники сводят на нет попытки врага.

Силы обороны выбили россиян с позиций у Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, пишет 24 Канал.

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Россиян отступили с позиции возле Орехово-Васильевки

По его словам, на Бахмутском направлении украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки,

– сказал спикер.

Также Ковалев сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери.

Орехово-Васильевка на карте

Силы обороны помешали врагу восстановить утраченные позиции

В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что на Шахтерском направлении в районах Ровнополя на Донетчине и Новодаровки Запорожской области противник предпринял попытки восстановления утраченного положения.

Однако, как отметили украинские военные, попытки оккупантов оказались неудачными.

Новодаровка и Ровнополь на карте

Какая ситуация на фронте