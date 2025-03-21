Метко отработали по бронетехнике врага: ВСУ отбили штурм оккупантов на Купянском направлении

На Купянском направлении Силы обороны отбили штурм вражеских оккупационных сил на бронетехнике. Это произошло в четверг, 20 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ОСУВ "Хортица".

Смотрите также В 24 ОМБр рассказали эксклюзивные детали отражения механизированного штурма россиян в Часовом Яру

ВСУ отбили штурм оккупантов на бронетехнике

На рассвете 20 марта на Купянском направлении бронированная техника российских оккупационных войск двигалась в сторону украинских позиций.

Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43-й отдельной механизированной бригады остановили вражеский накат еще на подходах,

– говорится в сообщении.

Пилоты дронов точными ударами мастерски отработали по бронетехнике противника, лишив захватчиков нескольких бронемашин.

"Вражеское наступление отбито, потерь наших позиций не допущено", – добавили в ОСУВ "Хортица".

На Купянском направлении ВСУ отбили штурм оккупантов: смотрите видео

В результате боевой работы было поражено – 2 танка, 2 БМП и БТР.

"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", – резюмировали военные.

Напомним, что за последние сутки уничтожено 1330 оккупантов, 17 танков, 28 бронированных машин и 101 артиллерийскую систему врага. В общем потери России в личном составе с начала полномасштабной войны превышают 900 тысяч.