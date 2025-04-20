Украинские военные отбросили россиян в районе Покровска, – ВСУ

Украинские воины продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. Потери России составляют уже более 900 тысяч.

Покровское направление остается самым горячим. Именно здесь захватчики пытаются активно наступать, передает 24 Канал.

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Отражение вражеской атаки

На днях воины 4-го батальона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" провели блестящую операцию на Покровском направлении.

Нацгвардейцы смогли не только удержать позиции, но и отбросить врага, который пытался осуществить очередной прорыв. Также во время боя был взят в плен российский оккупант.

Кадры успешных действий защитников: смотрите видео

К слову, в ОТУВ "Хортица" рассказали, что оккупанты для недавнего большого штурма использовали 90 мотоциклов. Но украинские защитники сразу уничтожили их вместе с экипажем. Кроме того, захватчики вынуждены отступать в районе Котлино и на запад от него.