ВСУ отбили штурм россиян возле Довгенького в Харьковской области
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Украинские подразделения успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Довгенькое, что в Харьковской области.
Об этом говорится в актуальном отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на вечер 6 июня.
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В результате слаженных действий наших бойцов кафиры понесли существенные потери и отступили.
Какая ситуация в Харьковской области: главное
- На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова. Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.
- На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.
За сутки 5 июня российские оккупанты обстреляли жилые дома, авто и критическую инфраструктуру в Харьковской области. В результате погибли 3 человека. Российские оккупанты обстреляли не только область, но и город Харьков. Там, к счастью, обошлось без пострадавших.
ВСУ отбили 7 атак врага
В течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.
В результате уничтожено:
- 4 танка;
- 3 артиллерийские системы;
- 8 боевых бронированных машин;
- 3 единицы автомобильной техники.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.
Россияне беспощадно обстреливают Донбасс
- Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Российские оккупанты сосредоточивают все свои усилия на том, чтобы не только захватить Донбасс и Луганщину, а полностью уничтожить их.
- За сутки 6 июня россияне обстреляли 22 населенных пункта Донбасса. В результате погибли не менее 8 мирных жителей.
- В результате обстрелов российских войск разрушены и повреждены 56 гражданских объектов, среди которых в основном есть жилые дома. В Авдеевке еще – здание больницы и два помещения скорой медицинской помощи.
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