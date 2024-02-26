Силы обороны отошли от села Ласточкино: показываем его на карте
Украинские военные отошли от села Ласточкино, что на Авдеевском направлении. Село расположено к западу от Авдеевки.
О отходе украинских сил из Ласточкино сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сегодня, 26 февраля. 24 Канал показывает на карте, где расположен поселок.
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Подразделения ВСУ осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка – Тоненькое – Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении,
– сообщило командование.
Ласточкино на карте:Справка. Село Ласточкино Очеретинской громады расположено к западу от Авдеевки.
Наступление россиян на Ласточкино: хронология
Еще 24 февраля в DeepState появилась информация о том, что российские военные оккупировали Ласточкино Донецкой области. Кроме этого, аналитики рассказали, что противник давит на Северное и Орловку.
На следующий день, 25 февраля, представитель ОСУВ "Таврия" сообщил, что за населенный пункт продолжаются бои. А подразделения Сил обороны отошли на западную окраину поселка Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции.
К слову, 18 февраля в командовании сообщали, что после захвата Авдеевки российская армия начала наступление в направлении Ласточкино Донецкой области.
В поселке оставалась одна семья
По состоянию на 18 февраля 2024 года в селе Ласточкино оставалась одна семья – мужчина и женщина средних лет. Они отказались от эвакуации.
До 2014 года в громаде было 40 населенных пунктов, после вторжения россиян в 2014 – оккупированы три населенных пункта. До полномасштабной войны в 37 населенных пунктах проживали почти 24 тысяч человек.