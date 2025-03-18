Путин привлек все силы к переговорам: генерал армии оценил отступление ВСУ с Курщины

Российский диктатор Владимир Путин стремится любой ценой вытеснить украинских военных с Курщины до начала переговоров. Он не хочет, чтобы Украина имела преимущество, а российская территория стала предметом торга.

Поэтому глава Кремля отдал приказ выбить ВСУ с максимальным привлечением всех имеющихся сил. Враг преуспел на нескольких участках фронта, поскольку Украина не учла ряд факторов. Подробнее 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Путин хотел забрать козырь у Украины

По словам генерала армии, Путин поставил задачу номер один – освободить территорию Курщины, то есть выбить наши войска к переговорному процессу. Поскольку переговоры набрали динамику, представители переговорной группы США начали работать с россиянами и непосредственно с диктатором, он решил, что Курская операция не должна становиться предметом торга.

Путин не хотел, чтобы Украина имела козыри, поэтому дал команду срочно подготовить активную боевую операцию со всеми возможными средствами – воздушно-десантные войска, морская пехота, десантно-штурмовые подразделения, спецназы различных силовых структур, а также подразделения "Ахмат" и северокорейцы. Это был комплексный наступательный план.

"Мы, возможно, недооценили мощность активных боевых действий в отдельных секторах, ведь уничтожение крупных группировок на больших расстояниях с помощью огневых средств – это самый эффективный способ сдерживания врага. В момент, когда противник еще не развернул боевые порядки и только готовится к атаке, этот подход дает важное преимущество", – отметил Маломуж.

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Что недооценила Украина

Россияне, выполняя задание Путина, начали действовать с высоким темпом, используя профессионализм своих войск, – это следовало своевременно оценить. Второе преимущество врага заключалось в том, что они накрывали наш основной стратегический путь – Сумы-Суджа. Это осуществлялось непрерывно, аналитики неоднократно обращали внимание на необходимость усиления позиций и нейтрализации огневых средств на этом направлении.

До конца не были учтены все факторы, поэтому враг все же достиг успеха на ряде участков,

– отметил генерал армии.

Однако не было большой угрозы окружения и провалов, как утверждают некоторые депутаты. Для конкретных бойцов и командиров, которые принимали участие в операции, ситуация была чрезвычайно сложной. Постоянно летали ракеты, мины, снаряды, дроны, а еще была активная артиллерия и наступления с разных направлений. Однако отход преимущественно происходил планово, хотя под давлением противника.

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О потерях во время отхода

Николай Маломуж рассказал, что Украина смогла вывести 3 бригады без значительных потерь, однако отдельные подразделения оказались в сложной ситуации. Предварительно известно о нескольких десятках погибших, точное количество надо уточнять. Возможно, некоторые из наших бойцов оказались в плену в России. В то же время ВСУ смогли задержать до десяти российских пленных и уничтожили большую часть вражеских сил, включая россиян, северокорейцев и представителей спецподразделений.

После этого наши войска из Суджи отошли на границу Сумской области, укрепив свои позиции, которые готовились еще до начала операции. Это было сделано в связи с тем, что Украина предусмотрела возможную атаку России на Сумщину, а не только на Харьковщину. В течение 7 месяцев происходило постоянное укрепление в этом районе, готовясь к любым действиям со стороны России.

Сейчас мы удерживаем полосу территории площадью от 70 до 100 квадратных километров южнее, а также несколько важных населенных пунктов,

– резюмировал он.

Это ключевые рубежи, в частности с господствующими высотами на территории России, недалеко от границы. Сейчас мы проводим контрудары, подтянув новые резервы. ВСУ не только остановили продвижение вражеских войск, но и наносят удары по диверсионным группам, которые пытаются прорваться на нашу территорию.

Куда отошли ВСУ на Курщине: смотрите на карте