Тому глава Кремля віддав наказ вибити ЗСУ із максимальним залученням всіх наявних сил. Ворог досяг успіху на кількох ділянках фронту, оскільки Україна не врахувала низку факторів. Детальніше 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Путін хотів забрати козир в України

За словами генерала армії, Путін поставив завдання номер один – звільнити територію Курщини, тобто вибити наші війська до переговорного процесу. Оскільки перемовини набрали динаміку, представники переговорної групи США почали працювати з росіянами та безпосередньо з диктатором, він вирішив, що Курська операція не має ставати предметом торгу.

Путін не хотів, щоб Україна мала козирі, тому дав команду терміново підготувати активну бойову операцію з усіма можливими засобами – повітряно-десантні війська, морська піхота, десантно-штурмові підрозділи, спецнази різних силових структур, а також підрозділи "Ахмат" і північнокорейці. Це був комплексний наступальний план.

"Ми, можливо, недооцінили потужність активних бойових дій в окремих секторах, адже знищення великих угруповань на великих відстанях за допомогою вогневих засобів – це найефективніший спосіб стримування ворога. У момент, коли противник ще не розгорнув бойові порядки й лише готується до атаки, цей підхід дає важливу перевагу", – зазначив Маломуж.

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Що недооцінила Україна

Росіяни, виконуючи завдання Путіна, почали діяти з високим темпом, використовуючи професіоналізм своїх військ, – це слід було своєчасно оцінити. Друга перевага ворога полягала в тому, що вони накривали наш основний стратегічний шлях – Суми-Суджа. Це здійснювалося безперервно, аналітики неодноразово звертали увагу на необхідність посилення позицій і нейтралізації вогневих засобів на цьому напрямку.

До кінця не були враховані всі фактори, тому ворог все ж таки досяг успіху на низці ділянок,

– зазначив генерал армії.

Однак не було великої загрози оточення та провалів, як стверджують деякі депутати. Для конкретних бійців і командирів, які брали участь в операції, ситуація була надзвичайно складною. Постійно літали ракети, міни, снаряди, дрони, а ще була активна артилерія та наступи з різних напрямків. Однак відхід переважно відбувався планово, хоча під тиском противника.

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Про втрати під час відходу

Микола Маломуж розповів, що Україна змогла вивести 3 бригади без значних втрат, проте окремі підрозділи опинилися у складній ситуації. Попередньо відомо про декілька десятків загиблих, точну кількість треба уточнювати. Можливо, деякі з наших бійців опинилися в полоні в Росії. Водночас ЗСУ змогли затримати до десяти російських полонених і знищили велику частину ворожих сил, включаючи росіян, північнокорейців та представників спецпідрозділів.

Після цього наші війська із Суджі відійшли на кордон Сумської області, зміцнивши свої позиції, які готувалися ще до початку операції. Це було зроблено у зв'язку з тим, що Україна передбачила можливу атаку Росії на Сумщину, а не лише на Харківщину. Протягом 7 місяців відбувалося постійне укріплення в цьому районі, готуючись до будь-яких дій з боку Росії.

Наразі ми утримуємо смугу території площею від 70 до 100 квадратних кілометрів південніше, а також кілька важливих населених пунктів,

– резюмував він.

Це ключові рубежі, зокрема з панівними висотами на території Росії, недалеко від кордону. Зараз ми проводимо контрудари, підтягнувши нові резерви. ЗСУ не лише зупинили просування ворожих військ, але й завдають ударів по диверсійних групах, які намагаються прорватися на нашу територію.

Куди відійшли ЗСУ на Курщині: дивіться на карті