К изменениям на поле боя не приведет: в Сухопутных войсках объяснили отход от Крахмального

Сегодня появилась информация, что оккупанты захватили село Крахмальное в Харьковской области. Известно, что продвижение произошло на несколько сотен метров.

Что это означает для линии боевого столкновения для 24 Канала объяснил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. К тому же он подчеркнул, что нет никакого подтверждения неожиданного прорыва или взятия в плен бойцов, так что отход был плановым.

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"На самом деле это штатная ситуация, которая часто происходит на линии фронта, когда один из противников пытается вытеснить другого. Сейчас это удалось россиянам", – прокомментировал Тимочко.

Изменит ли это тактику на фронте

Известно, что Крахмальное – небольшой населенный пункт, где раньше проживало до 50 человек. В настоящее время все здания в населенном пункте превращены в руины.

Если россиянам удалось создать там определенные фортификационные сооружения, то мы, прежде всего, должны беречь своих бойцов, а территории вернем. Любое отступление – это существенно, потому что это перемещение войск, даже на хорошо подготовленные позиции, это всегда дополнительный труд для бойцов и риски. Но к этой ситуации следует относиться с пониманием, изменит ли она ход боев на Лиманско-Купянском направлении,

– подчеркнул военный.

Он заметил, что особо значимых изменений для фронта эта ситуация не несет.

С другой стороны, учитывая российскую пропагандистскую машину, она, конечно, попытается это использовать. Но важно, что все меры со стороны украинской армии соблюдены, чтобы россияне не развернули плацдармы для дальнейшего продвижения.

Почему для россиян это важное направление

На этом направлении россияне, как заметил Тимочко, хотят прорваться в направлении Оскола Харьковской области. То есть, вернуть территории, которые в свое время они потеряли в ходе боевых действий.

Это штатная ситуация по всей линии фронта, когда враг пытается вернуть отвоеванные ВСУ территории. В частности, на Лиманско-Купянском направлении в последнее время было очень много атак, это направление остается сложным.

И ценой захвата на 600 метров небольшого разрушенного села в Харьковской области стала жизнь десятков российских солдат.

Пока вся линия фронта очень динамичная. И как показывает Авдеевское направление, даже когда россияне продвигались вперед на небольшие расстояния, ВСУ удавалось отбивать свои позиции назад и даже продвигаться вперед.

Занять какую-нибудь территорию – еще не значит удержать и не значит создание плацдарма для последующих успешных операций. К тому же в этом направлении воюет один из лучших украинских генералов – Александр Сырский и очень хорошо подготовленные бойцы. Если они считали, что удерживать этот отрезок нецелесообразно, было принято решение отвести силы обороны. Скорее всего, это плановый отход и он был просчитан,

– резюмировал Тимочко.

Что известно о ситуации с Крахмальным