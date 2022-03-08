ВСУ отражают атаки врага на направлениях: Киев, Харьков, Чернигов, Николаев, Сумы, Запорожье

Вооруженные Силы Украины и территориальная оборона продолжают удерживать противника по направлениям – Киев, Чернигов, Николаев, Сумы, Запорожье, Харьков. Все атаки ВСУ отбивают.

Об этом сообщил спикер главы Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга 8 марта.

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По его словам, Вооруженные Силы Украины мужественно удерживают противника в этих направлениях.

Враг пытается продвигаться в направлении – Киев, Чернигов, Николаев, Сумы, Запорожье, Харьков, но несет потери и получает ответные удары от артиллерийских войск и авиации Украины,

– объяснил Арестович.

Советник главы ОП также подчеркнул, что в сети распространяют информацию о том, что враг захватил Изюм в Харьковской области. Однако это не является правдой.

Россия уже 13 сутки ведет подлую и кровавую войну против мирного народа Украины, который сплотился, чтобы защитить родную землю. Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы готовы противостоять россиянам всю жизнь.

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