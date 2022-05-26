ВСУ отразили 12 атак россиян на Донбассе и уничтожили много вражеской техники
Источник:Группировка Объединенных сил
Вооруженные Силы Украины на Донбассе отразили 12 атак врага. Оккупанты потеряли танк и много другой техники.
Враги обстреляли в Луганской и Донецкой области около 50 населенных пунктов. Такая ситуация на Донбассе по состоянию на 26 мая – на 92-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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ВСУ на Донбассе отбили атаки врага и уничтожили их технику
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня (говорится о 26 мая – 24 канал) 12 атак врага,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что вдоль всей полосы обороны враг использует против Украины боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Кроме того, ракетами и бомбами готовят по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.
Нашим военнослужащим удалось уничтожить технику врага:
- 1 танк;
- 5 артиллерийских систем;
- 5 единиц боевой бронированной техники;
- 5 вражеских автомобилей.
Кроме того, наша противовоздушная оборона в небе Донбасса сбила вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету, а также беспилотник типа "Орлан-10".
Российские кафиры цинично обстреливали Донбасс
В течение 26 мая российские кафиры обстреляли почти 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, они разрушили и повредили 60 гражданских объектов, в том числе:
- 55 жилых домов;
- школу;
- добывающее предприятие;
- административное здание базы отдыха;
- а также пожарная часть.
К сожалению, в результате обстрелов врагов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести,
– сообщила Группировка Объединенных сил.
Тем не менее, наши Вооруженные Силы продолжают героически сдерживать нашествие русских оккупантов.
Кратко о ситуации на Донбассе
- За сутки 26 мая ВСУ на Востоке Украины уничтожили 87 единиц личного состава кафиров , 5 боевых машин пехоты, 3 артиллерийские системы, 2 миномета, 1 вертолет и беспилотник, а также 3 АТТ.
- Враг сосредоточил свои силы на Донбассе, в частности на Луганщине. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация в Луганской области крайне сложна , ведь враг сильный и коварный. Чиновник объяснил, что нам нужно "стиснуть зубы" и продолжать бороться, чтобы выгнать российских оккупантов из Украины.
- Также секретарь СНБО откровенно признал, что если сейчас убеждать общество, что у нас все хорошо, это будет означать введение в заблуждение самих себя.
- В этот же день советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что сейчас вся наша военная машина сдерживает врага на Востоке . В частности, Вооруженные Силы Украины пытаются сдержать агрессивное наступление российских оккупантов. Советник Ермака объяснил, что сейчас Москва бросает в бой все, что имеет, но время – на нашей стороне.
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