ВСУ отразили штурм врага возле Верхнекаменки, Верхнекаменского и Белогоровки
Источник:Генштаб ВСУ
русские оккупанты совершают систематические обстрелы на Краматорском направлении и совершают штурмовые действия. В воскресенье, 24 июля, ВСУ отразили штурм врага в трех направлениях.
Враг отошел с потерями
В Генштабе ВСУ в вечерней сводке рассказали, что украинские воины уже в который раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское.
Кстати "Это также наша война": иностранные легионеры отчаянно защищают Харьковщину
Сообщается, что российским оккупантам пришлось отойти с потерями.
Также в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты на Краматорском направлении осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.
Какая ситуация на Донбассе
- россия стремится оккупировать всю Донецкую область и объявили об аннексии пятой части территории Украины. Аналитики вашингтонского Института изучения войны считают, что вскоре оккупанты на Востоке дойдут до точки, где уже не смогут продолжать активное наступление. Специалисты считают, что россияне приближаются к территории, которая значительно благоприятнее для защитников Украины.
- российские захватчики на протяжении последних дней пытаются захватить Углегорскую ТЭС. В Генштабе ВСУ рассказали, что враг несмотря на потери упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Там продолжаются боевые действия.
- Важно отметить, что россия целенаправленно обстреливает гражданское население. В четверг, 21 июля, враг ударил по школам в Краматорске и Константиновке. В Краматорске в результате удара врага под завалами школы обнаружили тела троих погибших. Систематически под огнем оккупантов и Славянск.
Достойное внимания – ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине: смотрите видео