Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. Он отметил, что за последние две недели несколько изменилась ситуация на направлении Сватово – Купянск.
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Армия России возобновила ударно-штурмовые действия для поиска слабых мест в обороне. Все штурмы противника украинские бойцы отбили.
Инициатива на стороне ВСУ
С помощью аэроразведочных средств украинские бойцы выявляют позиции врага, пушки, ПВО. Кроме того, ВСУ наносят удары по оккупантам благодаря артиллерии и ударным БпЛА.
Сегодня (29 мая – 24 Канал) враг совершал штурмовые действия по всей линии столкновения, но захлебнулся в атаке,
– сказал Федоренко.
Силы обороны профессионального командования 92-й отдельной механизированной бригады вовремя раскрыли намерения противника.
Часть личного состава российской армии уничтожили в районе сосредоточения, а остальных – пехотинцы и разведчики. Благодаря ударным БпЛА оккупантов выбили из районов сосредоточения и из мест, которые враг потенциально планировал занять.
"Работа продолжается круглосуточно. Инициатива на нашем направлении полностью на стороне Сил обороны", – подытожил командир роты 92 ОМБр.
Командир роты 92 ОМБр рассказал о потерях врага на направлении Сватово – Купянск: смотрите видео
Какая ситуация на фронте
- В течение 28 мая ВСУ ликвидировали еще 430 россиян. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 207 030 вражеских бойцов.
- Россияне существенно снизили интенсивность наступательных действий на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что бойцов ЧВК "Вагнера" заменяют регулярные подразделения страны-агрессора.
- В ночь на 29 мая российские захватчики выпустили по Украине 59 дронов типа "Шахед". Из них противовоздушная оборона ликвидировала 58 беспилотников. Враг 39 раз обстрелял из реактивных систем залпового огня позиции наших войск и населённых пунктов.