Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. Он отметил, что за последние две недели несколько изменилась ситуация на направлении Сватово – Купянск.

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Армия России возобновила ударно-штурмовые действия для поиска слабых мест в обороне. Все штурмы противника украинские бойцы отбили.

Инициатива на стороне ВСУ

С помощью аэроразведочных средств украинские бойцы выявляют позиции врага, пушки, ПВО. Кроме того, ВСУ наносят удары по оккупантам благодаря артиллерии и ударным БпЛА.

Сегодня (29 мая – 24 Канал) враг совершал штурмовые действия по всей линии столкновения, но захлебнулся в атаке,

– сказал Федоренко.

Силы обороны профессионального командования 92-й отдельной механизированной бригады вовремя раскрыли намерения противника.

Часть личного состава российской армии уничтожили в районе сосредоточения, а остальных – пехотинцы и разведчики. Благодаря ударным БпЛА оккупантов выбили из районов сосредоточения и из мест, которые враг потенциально планировал занять.

"Работа продолжается круглосуточно. Инициатива на нашем направлении полностью на стороне Сил обороны", – подытожил командир роты 92 ОМБр.

Командир роты 92 ОМБр рассказал о потерях врага на направлении Сватово – Купянск: смотрите видео

Какая ситуация на фронте