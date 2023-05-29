Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів дещо змінилася ситуація на напрямку Сватове – Куп'янськ.

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Армія Росії відновила ударно-штурмові дії з метою пошуку слабких місць в обороні. Всі штурми противника українські бійці відбили.

Ініціатива на боці ЗСУ

За допомогою аеророзвідувальних засобів українські бійці виявляють позиції ворога, гармати, ППО. Крім того, ЗСУ завдають ударів по окупантах завдяки артилерії та ударних БпЛА.

Сьогодні (29 травня – 24 Канал) ворог здійснював штурмові дії по всій лінії зіткнення, але захлинувся в атаці,

– сказав Федоренко.

Сили оборони професійного командування 92-ї окремої механізованої бригади своєчасно розкрили наміри противника.

Частину особового складу російської армії знищили в районі зосередження, а решту – піхотинці й розвідники. Завдяки ударним БпЛА окупантів вибили з районів зосередження й з місць, які ворог потенційно планував зайняти.

"Робота триває цілодобово. Ініціатива на нашому напрямку повністю на боці Сил оборони", – підсумував командир роти 92 ОМБр.

Командир роти 92 ОМБр розповів про втрати ворога на напрямку Сватове – Куп'янськ: дивіться відео

Яка ситуація на фронті