ВСУ отразили все атаки россиян на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях
19 мая 2022 , 11:00Читати новину українською
Источник:Павел Кириленко
На Донбассе ночь 19 мая прошла относительно спокойно. Однако враг пытался прорвать оборону.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он рассказал, что рашисты атаковали на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.
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"Атаки отбили. Держим свои позиции. Вооруженные Силы Украины воюют мужественно и умело. Противник отошел на свои предыдущие позиции с потерями", – сказал глава ОВА.
Он отметил, что населенные пункты Донбасса постоянно страдают от ракетных обстрелов и авиаударов.