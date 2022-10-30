ВСУ отразили жесткую атаку врага на Донбассе: Зеленский рассказал о ситуации на фронтах
Источник:Владимир Зеленский
Вечером 30 октября Владимир Зеленский рассказал, что происходит на фронте. По его словам, наши военные смогли пополнить обменный фонд.
В Донецкой области врагсовершал жесткий штурм. Об этом президент заявил в традиционном обращении к украинцам.
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ВСУ активно противостоят врагу
Наши отважные военные смогли отразить атаку русских оккупантов. Удалось это пограничникам Чопского отряда, которые находятся в составе Сил обороны Украины. Во время боя некоторых вражеских солдат взяли в плен. Зеленский поблагодарил их за это.
Хорошо поработали и воздушные силы. Они сбили российский ударный вертолет и военный самолет Су-25.
Каждый день и без перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства. Всегда на Ставке мы отмечаем успехи наших воинов, результат, который обеспечивается в освобождении украинской земли. Каждый раз имеем поводы порадоваться вместе со всеми украинцами,
– подчеркнул Зеленский.
Так что за содержание рубежей на Северском направлении президент поблагодарил:
- 54-й отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы,
- 5-й отдельный штурмовой полк;
- 10-й отдельную горно-штурмовую бригаду.
Воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Зеленский отметил за решительность и энергичность при освобождении наших территорий.