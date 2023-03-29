Бои за Бахмут продолжаются: ВСУ отбросили вагнеровцев с важной дороги, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
Активные бои за Бахмут в Донецкой области все еще продолжаются. Силам обороны Украины удалось оттеснить вагнеровцев от дороги.
Об этом говорится в обзоре разведки Минобороны Великобритании за 29 марта. Сообщается, что бои в Бахмуте продолжаются, хотя количество российских атак уменьшилось по сравнению с последними неделями.
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Число российских атак на Бахмут уменьшилось
В разведке подчеркивают, что одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских боевиков группы "Вагнера" с дороги 0506 года.
"Эта второстепенная сельская дорога стала критически важной линией поставок для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился на расстоянии нескольких сотен метров от трассы", – говорится в сообщении.
Дорога 0506 пролегает из Часового Яра через Хромово: показываем на карте
В разведке напоминают, что 26 марта российские пропагандисты заявили, что ЧВК "Вагнера" якобы взяла под полный контроль заводской комплекс "АЗОМ" к северу от центра Бахмута.
Поскольку "Вагнер" подтвердил, что отпустил по меньшей мере 5000 боевиков, набранных из заключенных, нехватка личного состава, вероятно, препятствует российским наступательным усилиям в этом секторе,
– указывают в Минобороны Британии.
Что известно о ситуации в Бахмуте
- Российские военные уже несколько месяцев безуспешно пытаются захватить Бахмут. Именно на этом направлении Силы обороны Украины наносят противнику серьезные потери в технике и личном составе.
- 25 марта в разведке Британии сообщили, что штурм Бахмута в значительной степени остановился. Там заявили, что оккупанты истощились.
- Также в разведке отмечают, что Россия, вероятно, сместила оперативный фокус на Авдеевку.
- О том, что вагнеровцы под Бахмутом выдыхаются, заявлял командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он отметил, что скоро Силы обороны Украины воспользуются этой возможностью.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал, что обстановку под Бахмутом удается стабилизировать.
- В Генштабе ВСУ 29 марта сообщили, что на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники держат город, отражая многочисленные атаки противника.
- За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области.