ВСУ передислоцируются и бьют по врагу: глава ОВА о самых горячих направлениях в Донецкой области

Вооруженные Силы Украины отражают атаки врага в Донбассе. Там россияне намерены выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал Генштаб в Донецкой области, украинские защитники остановили наступление российских оккупантов на Славянском направлении в районе поселка Довгенькое. Глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона заявил, что обстрелы продолжаются, сообщает 24 канал.

Украинские воины уничтожили и перемололи подразделение псковских десантников

В Донецкой области продолжаются обстрелы всей линии фронта. Особенно ночью под огнем врага находился город Авдеевка, также Марьинка и Красногоровка, Угледар, Торецк. Относительно городов, относительно удаленных от линии фронта, то, к сожалению, уже в который день очень серьезно страдает от обстрелов город Бахмут, Соледар и вся Лиманская община,

– сказал Кириленко.

По его словам, линия разграничения до 24 февраля и на сегодняшний день, конечно, другая. Если же говорить о линии фронта, то она не изменилась.

ВСУ держат позиции

Кириленко отметил, что наши земли под надежной обороной военных, удерживающих позиции.

"Враг предпринимает такое большое количество попыток, чтобы продвинуть свое наступление, что даже сосчитать трудно. Но его атаки не имеют успешного результата и россияне продолжают нести потери. Поэтому наши ВСУ передислоцируются и при необходимости наносят сокрушительные удары", - сказал глава ОВА.

Кириленко подчеркнул, что уже идет подготовка к тому, когда будет все необходимое, чтобы освобождать наши территории. При этом идет эвакуация людей из тех общин, которые близки к линии фронта.

Что происходит на других направлениях борьбы

Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении ликвидировали более 40 российских военных. При этом наши военные заметили, что россияне там снизили темпы наступления и пытаются окапываться для борьбы. Но это ненадолго, ведь скоро мы будем угнетаем захватчиков из нашей земли так же безжалостно, как они сюда вломились.

От обстрелов очень страдает Луганская область. Российские кафиры хотят взять под свой контроль Северодонецк и другие свободные города. Им это не удается из-за обороны наших ВСУ, поэтому они просто стирают их с лица земли своими бомбами. Поэтому они уничтожают инфраструктуру и гражданские объекты.

При этом Авдеевка Донецкой области в ночь на 23 мая потерпела один из самых масштабных и адских обстрелов с 2014 года. Местные сообщали о многих пожарах из-за этого. Также это принесло множество разрушений.

Украинские военные не дают россиянам продвигаться: смотрите видео