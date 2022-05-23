Як повідомляв Генштаб в Донецькій області українські захисники зупинили наступ російських окупантів на Слов'янському напрямку в районі селища Довгеньке. Очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону заявив, що обстріли продовжуються, повідомляє 24 канал.

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У Донецькій області тривають обстріли всієї лінії фронту. Особливо вночі під вогнем ворога перебувало місто Авдіївка, також Мар'їнка та Красногорівка, Вугледар, Торецьк. Щодо міст, які відносно віддалені від лінії фронту, то, на жаль, вже в котрий день дуже серйозно потерпає від обстрілів місто Бахмут, Соледар і вся Лиманська громада,

– сказав Кириленко.

За його словами, лінія розмежування до 24 лютого та на сьогоднішній день звісно інша. Якщо ж говорити про лінію фронту, то вона не змінилась.

ЗСУ тримають позиції

Кириленко відзначив, що наші землі під надійною обороною військових, які тримають позиції.

"Ворог здійснює таку велику кількість спроб, щоб просунути свій наступ, що навіть порахувати важко. Але його атаки не мають успішного результату і росіяни продовжують зазнавати втрат. Тому наші ЗСУ передислоковуються і при необхідності завдають нищівних ударів", – сказав голова ОВА.

Кириленко підкреслив, що вже йде підготовка до того, коли буде все необхідне, щоб звільняти наші території. При цьому триває евакуація людей з тих громад, які близько до лінії фронту.

Що відбувається на інших напрямках боротьби

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку ліквідували понад 40 російських військових. При цьому наші військові помітили, що росіяни там знизили темпи наступу і намагаються окопуватись для боротьби. Але це ненадовго, адже скоро ми гнатимемо загарбників із нашої землі так само безжально, як вони сюди вломились.

Від обстрілів дуже страждає Луганська область. Російські окупанти хочуть взяти під свій контроль Сєвєродонецьк та інші вільні міста. Їм це не вдається через оборону наших ЗСУ, тому вони просто стирають їх з лиця землі своїми бомбами. Через це вони нищать інфраструктуру та цивільні об'єкти.

При цьому Авдіївка на Донеччині в ніч на 23 травня зазнала одного з найбільш масштабних та пекельних обстрілів з 2014 року. Місцеві повідомляли про багато пожеж через це. Також це принесло багато руйнувань.

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