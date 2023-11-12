Мы их выморозим, – в ВСУ объяснили, что будет ждать оккупантов с похолоданием в Украине

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что погода внесет свои коррективы в ходе боевых действий. Наши защитники хотят использовать себе в пользу сезонных холода.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал о влиянии погодных условий на фронт. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какие планы у ВСУ

Как пояснил спикер, наши защитники хотят прервать каналы поставок и логистические сообщения передовых и тыловых позиций российских оккупантов. С наступлением сезонных холодов они постараются перебить вражеские цепочки, чтобы "выморозить" захватчиков из Украины.

Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды, дождей и морозов, мы их выморозим,

– сказал Фитьо.

Он также отметил, что из-за начала дождей российская оккупационная армия будет реже применять авиацию и БПЛА.

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