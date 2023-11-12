Мы их выморозим, – в ВСУ объяснили, что будет ждать оккупантов с похолоданием в Украине

12 ноября 2023, 22:01
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В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что погода внесет свои коррективы в ходе боевых действий. Наши защитники хотят использовать себе в пользу сезонных холода.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал о влиянии погодных условий на фронт. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какие планы у ВСУ

Как пояснил спикер, наши защитники хотят прервать каналы поставок и логистические сообщения передовых и тыловых позиций российских оккупантов. С наступлением сезонных холодов они постараются перебить вражеские цепочки, чтобы "выморозить" захватчиков из Украины.

Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды, дождей и морозов, мы их выморозим,
– сказал Фитьо.

Он также отметил, что из-за начала дождей российская оккупационная армия будет реже применять авиацию и БПЛА.

Что говорят эксперты о российско-украинской войне

  • Не так давно бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии 24 Каналу пояснил, что если война станет позиционной, это не будет означать, что ВСУ остановятся и будут только обороняться. Он подчеркнул, что наши воины наносят мощные удары, уничтожают оккупантов и их технику, осуществляют маневры и проводят наступательные операции. Также украинские защитники заманивают противника на заранее подготовленные позиции.
  • Ранее полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что захватчики рано или поздно оставят временно оккупированное левобережье Херсонщины потому что не смогут удержать эту территорию. По его мнению, у россиян также нет перспектив насчет полного захвата Донетчины и Луганщины.
  • Напомним, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь назвал деоккупацию Юга важнейшей задачей со стратегической точки зрения. По его словам, после полного освобождения Херсонской и Запорожской областей Донбасс и Крым станут двумя разными плацдармами.

Автор: Петро Залива