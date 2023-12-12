Гонял перед вражескими позициями: как боец ВСУ отвлекал внимание ради прокладки переправ

Дорогу в украинский Херсон наши военные начали прокладывать еще весной 2022 года. Освобождение города произошло благодаря непростым наземным операциям.

В частности, наши военные форсировали Ингулец, закрепились на другом берегу и постепенно отбивали оккупированные населенные пункты на севере Херсонской области. Группа инженерного обеспечения одной из бригад Вооруженных Сил Украины рассказала журналистам, как они в прошлом году наступали на Херсон.

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Как наши военные создавали переправы через Ингулец

Подразделение за пять с половиной месяцев ползучего наступления на Юге обслуживало семь переправ на Ингульце. Они пропускали технику, латали понтоны, искали, подвозили и подсыпали щебень.

39-летний временно исполняющий обязанности командира группы, бывший спасатель и многодетный отец Евгений Мазуренко ("Мазур") рассказывал, что у них не было инженерной техники. Часто главными инструментами в работе служили лопата и большие камни.

В воде работали без бронежилетов, потому что они тянули ко дну. При этом обстрелы были постоянно, ведь переправа являлась важной целью для оккупантов.

"Мазур" вспоминал, что главной мотивацией была наша пехота, которая уже стояла в лесу за Ингульцем. Военные были голодны и раненые, нуждались в боекомплекте. По словам военного, "не пугало ничего".

Когда нужно было выкроить время на прокладку или ремонт переправы, "Мазур" садился в свой пикап Nissan Navara, проезжал по болотам на оккупированный берег и гонял на нем перед российскими позициями, чтобы переключить огонь на себя.

Машина стоит три тысячи долларов, и я в ней еду один, а на реке у меня ИМР (инженерная машина разграждения – 24 Канал) работает за несколько миллионов, с ним пять человек и еще три коменданта стоят. И это было не раз. Это действительно продуманный поступок, я хочу, чтобы быстрее была победа,

– рассказал боец.

Военные напоминали, что в среднем переправа стоит 2 – 3 дня. После этого ее разбивали российские управляемые ракеты, танки и артиллерия.

По словам бойцов, дольше всего – 4 дня – стояла переправа "Чернигов". Меньше – 20 минут – в Белой Кринице. После атаки россиян переправы уже не подлежали ремонту. Поэтому обычно поверх нее делали насыпную, вдоль некоторых натягивали канаты, чтобы передвигаться на лодках.

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