ВСУ подвинули оккупантов на Кинбурнской косе

Наши защитники и защитницы установили огневой контроль на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны сдвинули оккупантов с этой территории.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подтвердила, что наши воины делают значительные успехи.

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Оккупанты прячутся за местным населением

Несмотря на то, что украинские военные потеснили российских окупантов на Кинбурнской косе, обстрелы Днепро-Бугского лимана не прекращаются.

Гуменюк отметила, что раз в два дня противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы показать свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепро-Бугский лиман.

Она отметила, что враждебные силы скапливаются ближе к материковой части, где прячутся за местным населением.

Устойчивого пребывания врага там не фиксируется. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе,

– заявила руководительница.

В то же время Гуменюк отметила, что об успехах рассказывать еще рано, поэтому "работа продолжается".

Напомним, что армия окупантов ежедневно теряет большое количество своих солдат. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 390 захватчиков. Следовательно, с начала полномасштабной войны русская армия сократилась на 176 630 бойцов.

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